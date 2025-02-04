https://news.day.az/society/1727712.html В Азербайджане расширяют список субъектов рекламной деятельности Закон "О рекламе" будет распространяться и на рекламу цифровой платформы, являющейся носителем рекламы, адресованной потребителям рекламы, находящимся на территории Азербайджанской Республики.
В Азербайджане расширяют список субъектов рекламной деятельности
Закон "О рекламе" будет распространяться и на рекламу цифровой платформы, являющейся носителем рекламы, адресованной потребителям рекламы, находящимся на территории Азербайджанской Республики.
Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в предложенной поправке к закону "О рекламе", которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по аграрной политике.
Согласно законопроекту, учредитель цифровой платформы будет включен в число субъектов рекламы. Совокупность действий основателя цифровой платформы также будет считаться рекламной деятельностью.
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