В Азербайджане расширяют список субъектов рекламной деятельности

Закон "О рекламе" будет распространяться и на рекламу цифровой платформы, являющейся носителем рекламы, адресованной потребителям рекламы, находящимся на территории Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в предложенной поправке к закону "О рекламе", которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по аграрной политике.

Согласно законопроекту, учредитель цифровой платформы будет включен в число субъектов рекламы. Совокупность действий основателя цифровой платформы также будет считаться рекламной деятельностью.