https://news.day.az/society/1727817.html В Kaspersky перечислили самые распространенные вирусы для Android Компания Kaspersky сообщила, что банковские трояны и шпионские программы остаются одними из самых распространенных угроз для пользователей Android. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, среди активных вредоносных программ специалисты выделяют SpyNote, Mamont и NFCGate.
В Kaspersky перечислили самые распространенные вирусы для Android
Компания Kaspersky сообщила, что банковские трояны и шпионские программы остаются одними из самых распространенных угроз для пользователей Android.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, среди активных вредоносных программ специалисты выделяют SpyNote, Mamont и NFCGate.
Пользователей предупреждают об опасности установки APK из непроверенных источников: троян NFCGate крадет данные карт, а Mamont перехватывает SMS-коды.
Эксперты рекомендуют пользователям соблюдать базовые правила цифровой гигиены: избегать установки приложений из непроверенных источников, внимательно проверять запрашиваемые разрешения и использовать двухфакторную аутентификацию.
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