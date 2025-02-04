В Kaspersky перечислили самые распространенные вирусы для Android

Компания Kaspersky сообщила, что банковские трояны и шпионские программы остаются одними из самых распространенных угроз для пользователей Android.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, среди активных вредоносных программ специалисты выделяют SpyNote, Mamont и NFCGate.

Пользователей предупреждают об опасности установки APK из непроверенных источников: троян NFCGate крадет данные карт, а Mamont перехватывает SMS-коды.

Эксперты рекомендуют пользователям соблюдать базовые правила цифровой гигиены: избегать установки приложений из непроверенных источников, внимательно проверять запрашиваемые разрешения и использовать двухфакторную аутентификацию.