РЭБ в Грозном блокировала навигационную систему самолета AZAL

Радиоэлектронная борьба (РЭБ) в Грозном блокировала навигационную систему самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), потерпевшего крушение близ Актау.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в предварительном отчете о расследовании авиакатастрофы, опубликованном Министерством транспорта Казахстана.

Данные отчета свидетельствуют о том, что экипаж докладывал диспетчеру в Грозном о сбоях в навигации уже в 04:26 (время - UTC), удар по самолету последовал в 05:13.

"В 05:13:31 по записям, полученных с CVR, фиксируется звуковой удар, сработала звуковая сигнализация отключения автопилота. [...] 05:13:56 по записям, полученным с CVR, фиксируется повторный звуковой удар", - говорится в отчете.