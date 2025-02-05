Умер известный азербайджанский писатель

Ушел из жизни писатель и журналист Бахрам Челеби (Мустафабейли).

Как передает Day.Az, тело писателя было обнаружено вчера, около 22:00, в его доме на улице Шамиля Азизбекова в Насиминском районе Баку.

Сообщается, что он умер из-за болезни.

79-летний Челеби является автором многочисленных книг на криминальную тематику, которые в последние годы стали популярными в Азербайджане.

Бахрам Челеби родился в Шеки, долгое время работал на различных должностях в Шекинском районе, с 1980 по 1996 год был директором Шекинской шахматной школы. В конце 1990-х переехал в Баку.