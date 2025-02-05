https://news.day.az/society/1727904.html Умер известный азербайджанский писатель Ушел из жизни писатель и журналист Бахрам Челеби (Мустафабейли). Как передает Day.Az, тело писателя было обнаружено вчера, около 22:00, в его доме на улице Шамиля Азизбекова в Насиминском районе Баку. Сообщается, что он умер из-за болезни.
Умер известный азербайджанский писатель
Ушел из жизни писатель и журналист Бахрам Челеби (Мустафабейли).
Как передает Day.Az, тело писателя было обнаружено вчера, около 22:00, в его доме на улице Шамиля Азизбекова в Насиминском районе Баку.
Сообщается, что он умер из-за болезни.
79-летний Челеби является автором многочисленных книг на криминальную тематику, которые в последние годы стали популярными в Азербайджане.
Бахрам Челеби родился в Шеки, долгое время работал на различных должностях в Шекинском районе, с 1980 по 1996 год был директором Шекинской шахматной школы. В конце 1990-х переехал в Баку.
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