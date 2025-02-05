Что показывали на азербайджанских телеканалах в 2024 году?

Отдел мониторинга и анализа аудиовизуальных программ аппарата Аудиовизуального совета Азербайджанской Республики подготовил статистику по контенту и жанрам программ, которые транслировались на национальных телеканалах в 2024 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на совет, статистика показывает следующий жанровый состав программ, выходивших в открытом общенациональном эфире в прошлом году:

23,4% - информационно-аналитические программы

16% - спортивные передачи

14,1% - рекламные материалы

13,5% - музыкальные и развлекательные шоу

12,8% - художественные фильмы и сериалы

8,7% - культурно-просветительские программы

3,3% - анонсы и объявления

3,1% - документальные фильмы и передачи

2,8% - социальные программы

1,2% - детские программы и мультфильмы

1,1% - социальные ролики