Что показывали на азербайджанских телеканалах в 2024 году?
Отдел мониторинга и анализа аудиовизуальных программ аппарата Аудиовизуального совета Азербайджанской Республики подготовил статистику по контенту и жанрам программ, которые транслировались на национальных телеканалах в 2024 году.
Как передает Day.Az со ссылкой на совет, статистика показывает следующий жанровый состав программ, выходивших в открытом общенациональном эфире в прошлом году:
23,4% - информационно-аналитические программы
16% - спортивные передачи
14,1% - рекламные материалы
13,5% - музыкальные и развлекательные шоу
12,8% - художественные фильмы и сериалы
8,7% - культурно-просветительские программы
3,3% - анонсы и объявления
3,1% - документальные фильмы и передачи
2,8% - социальные программы
1,2% - детские программы и мультфильмы
1,1% - социальные ролики
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