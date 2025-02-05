Жизнь подростков, разрушенная наркотиками - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
Они лишились детства, столкнувшись с одним из самых разрушительных явлений - наркотической зависимостью. Пока их ровесники наслаждаются юностью, эти подростки ведут борьбу за право на нормальную жизнь.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сюжете Xəzər Xəbər.
По словам 14-летнего мальчика, с которым пообщались журналисты, он начал употреблять наркотики в девятилетнем возрасте.
"Родители узнали об этом только недавно. Все началось с любопытства - я видел изображения наркотиков, а рядом был друг, который уже употреблял. Мне стало интересно попробовать", - рассказывает он.
Один необдуманный шаг перечеркнул его мечты, и даже простые радости детства стали недостижимыми.
Другой подросток, Вугар, признается, что в погоне за дозой готов был отказаться от еды.
"Я жил на улице, а мое окружение состояло из тех, кто тоже употреблял. Постепенно я оказался в этой ловушке", - вспоминает он.
Но однажды Вугар осознал, что хочет изменить свою судьбу. Сейчас он мечтает построить карьеру в спорте и доказать, что можно победить зависимость.
"Если у человека есть сила воли, он способен справиться с этим злом. Раньше наркотики управляли мной, а теперь я контролирую свою жизнь. Это яд. Хочу, чтобы люди знали меня не как зависимого, а как успешного спортсмена", - говорит подросток.
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