Жизнь подростков, разрушенная наркотиками

Они лишились детства, столкнувшись с одним из самых разрушительных явлений - наркотической зависимостью. Пока их ровесники наслаждаются юностью, эти подростки ведут борьбу за право на нормальную жизнь.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сюжете Xəzər Xəbər.

По словам 14-летнего мальчика, с которым пообщались журналисты, он начал употреблять наркотики в девятилетнем возрасте.

"Родители узнали об этом только недавно. Все началось с любопытства - я видел изображения наркотиков, а рядом был друг, который уже употреблял. Мне стало интересно попробовать", - рассказывает он.

Один необдуманный шаг перечеркнул его мечты, и даже простые радости детства стали недостижимыми.

Другой подросток, Вугар, признается, что в погоне за дозой готов был отказаться от еды.

"Я жил на улице, а мое окружение состояло из тех, кто тоже употреблял. Постепенно я оказался в этой ловушке", - вспоминает он.

Но однажды Вугар осознал, что хочет изменить свою судьбу. Сейчас он мечтает построить карьеру в спорте и доказать, что можно победить зависимость.

"Если у человека есть сила воли, он способен справиться с этим злом. Раньше наркотики управляли мной, а теперь я контролирую свою жизнь. Это яд. Хочу, чтобы люди знали меня не как зависимого, а как успешного спортсмена", - говорит подросток.

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