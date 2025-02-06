Пробки на ряде улиц и проспектов в Баку

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1) проспекте Зии Буниятова, перед Бакинским олимпийским стадионом до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

2) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3) улице Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4) улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5) улице Микаила Мушфига, от транспортной развязки в Бадамдаре в направлении школы №20;

6) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

7) улице Юсифа Сафарова, в направлении центра столицы;

8) улице Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

9) проспекте Гейдара Алиева (основная и второстепенная дороги), в направлении центра столицы;

10) улице 28 Мая, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;

11) улице Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

12) бинагадинском шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".