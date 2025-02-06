Пробки на ряде улиц и проспектов в Баку
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1) проспекте Зии Буниятова, перед Бакинским олимпийским стадионом до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;
2) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
3) улице Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4) улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5) улице Микаила Мушфига, от транспортной развязки в Бадамдаре в направлении школы №20;
6) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
7) улице Юсифа Сафарова, в направлении центра столицы;
8) улице Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
9) проспекте Гейдара Алиева (основная и второстепенная дороги), в направлении центра столицы;
10) улице 28 Мая, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;
11) улице Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
12) бинагадинском шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре