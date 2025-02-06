https://news.day.az/society/1728126.html Операция по борьбе с наркотиками в Гобустане, есть задержанные - ФОТО В Гобустане задержаны подозреваемые в торговле наркотиками. Как сообщили Day.Az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе проведенных сотрудниками полиции мероприятий были задержаны У.Мусаев, Э.Хусиев и А.Мамедов. У задержанных было обнаружено и изъято 3 кг 300 г марихуаны, которую они приобрели с целью дальнейшей продажи.
Операция по борьбе с наркотиками в Гобустане, есть задержанные - ФОТО
В Гобустане задержаны подозреваемые в торговле наркотиками.
Как сообщили Day.Az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе проведенных сотрудниками полиции мероприятий были задержаны У.Мусаев, Э.Хусиев и А.Мамедов.
У задержанных было обнаружено и изъято 3 кг 300 г марихуаны, которую они приобрели с целью дальнейшей продажи.
По факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
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