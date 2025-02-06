Операция по борьбе с наркотиками в Гобустане,

В Гобустане задержаны подозреваемые в торговле наркотиками.

Как сообщили Day.Az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе проведенных сотрудниками полиции мероприятий были задержаны У.Мусаев, Э.Хусиев и А.Мамедов.

У задержанных было обнаружено и изъято 3 кг 300 г марихуаны, которую они приобрели с целью дальнейшей продажи.

По факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.