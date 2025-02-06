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Операция по борьбе с наркотиками в Гобустане, есть задержанные - ФОТО

В Гобустане задержаны подозреваемые в торговле наркотиками. Как сообщили Day.Az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе проведенных сотрудниками полиции мероприятий были задержаны У.Мусаев, Э.Хусиев и А.Мамедов. У задержанных было обнаружено и изъято 3 кг 300 г марихуаны, которую они приобрели с целью дальнейшей продажи.