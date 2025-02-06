В окрестностях Баку строят новую автостраду

Строительство автомобильной дороги Пиршаги - Новханы - Хардалан - M4 продолжается.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Указано, что в рамках проекта предусмотрено строительство 10 развязок, 14 мостов, одного моста для коммуникаций, одного закрытого и одного открытого тоннеля.

Строительство новой дороги обеспечит транспортное сообщение между населёнными пунктами северо-восточной части Абшеронского полуострова и городом Баку без въезда в столицу, а также обеспечит транспортное сообщение в северном направлении по автомобильной дороге Баку - Губа - Государственная граница с Российской Федерацией, что, в свою очередь, позволит наладить эффективное и удобное транспортное соединение с западной зоной страны через автодорогу Баку - Шамахы - Евлах.