В Азербайджане рассматривают возможность переноса вузов

Вопрос переноса вузов обсуждается в концептуальном порядке.

Об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, выступая на брифинге, сообщает Day.Az.

Он отметил, что исследования по этому вопросу продолжаются.

"У нас есть определенные расчеты в этом направлении, проводится работа с соответствующими структурами. В университетах, расположенных в центре Баку, насчитывается около 15-20 тысяч студентов и преподавателей. Вопрос не так прост, но в то же время мы не исключаем этого", - сказал министр.

Ранее мы сообщали, что в Карабахском университете откроется новый факультет.