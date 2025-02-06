https://news.day.az/society/1728291.html В Азербайджане рассматривают возможность переноса вузов Вопрос переноса вузов обсуждается в концептуальном порядке. Об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, выступая на брифинге, сообщает Day.Az. Он отметил, что исследования по этому вопросу продолжаются. "У нас есть определенные расчеты в этом направлении, проводится работа с соответствующими структурами.
В Азербайджане рассматривают возможность переноса вузов
Вопрос переноса вузов обсуждается в концептуальном порядке.
Об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, выступая на брифинге, сообщает Day.Az.
Он отметил, что исследования по этому вопросу продолжаются.
"У нас есть определенные расчеты в этом направлении, проводится работа с соответствующими структурами. В университетах, расположенных в центре Баку, насчитывается около 15-20 тысяч студентов и преподавателей. Вопрос не так прост, но в то же время мы не исключаем этого", - сказал министр.
Ранее мы сообщали, что в Карабахском университете откроется новый факультет.
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