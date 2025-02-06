https://news.day.az/society/1728294.html Сертификация коснется и этих представителей сферы образования Директора и их заместители будут привлечены к сертификации. Об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге, организованном сегодня, передает Day.Az. Министр сообщил, что не может точно указать время, когда это произойдёт, но это будет иметь место. Новость обновляется
Сертификация коснется и этих представителей сферы образования
Директора и их заместители будут привлечены к сертификации.
Об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге, организованном сегодня, передает Day.Az.
Министр сообщил, что не может точно указать время, когда это произойдёт, но это будет иметь место.
Новость обновляется
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