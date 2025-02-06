Сертификация коснется и этих представителей сферы образования

Директора и их заместители будут привлечены к сертификации.

Об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге, организованном сегодня, передает Day.Az.

Министр сообщил, что не может точно указать время, когда это произойдёт, но это будет иметь место.

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