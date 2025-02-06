В Шеки перевернулся автомобиль

В Шеки перевернулся легковой автомобиль.

Как передает Day.Az, инцидент произошел вечером на отрезке дороги Шеки-Гах, пролегающем по территории села Инча Шекинского района.

По предварительной информации, легковой автомобиль марки "Ниссан" потерял управление во время движения и перевернулся. В результате аварии пассажир автомобиля получил телесные повреждения и был доставлен в Шекинскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.