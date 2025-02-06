https://news.day.az/society/1728329.html В Шеки перевернулся автомобиль - есть пострадавший В Шеки перевернулся легковой автомобиль. Как передает Day.Az, инцидент произошел вечером на отрезке дороги Шеки-Гах, пролегающем по территории села Инча Шекинского района. По предварительной информации, легковой автомобиль марки "Ниссан" потерял управление во время движения и перевернулся.
В Шеки перевернулся автомобиль - есть пострадавший
В Шеки перевернулся легковой автомобиль.
Как передает Day.Az, инцидент произошел вечером на отрезке дороги Шеки-Гах, пролегающем по территории села Инча Шекинского района.
По предварительной информации, легковой автомобиль марки "Ниссан" потерял управление во время движения и перевернулся. В результате аварии пассажир автомобиля получил телесные повреждения и был доставлен в Шекинскую центральную районную больницу.
По факту проводится расследование.
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