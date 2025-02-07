https://news.day.az/society/1728417.html Вниманию желающих поехать в Шушу - запускается новый автобусный маршрут Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта с 8 февраля запускает регулярный автобусный рейс из Мингячевира в Шушу. Как сообщили Day.Az в ведомстве, рейсы будут осуществляться ежедневно с Мингячевирского автовокзала в 08:00, а из города Шуша - в 16:00.
Вниманию желающих поехать в Шушу - запускается новый автобусный маршрут
С 8 февраля стартует новый регулярный автобусный маршрут Мингячевир - Ходжалы - Ханкенди - Шуша.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Азербайджанском Агентстве наземного транспорта.
Рейсы будут отправляться ежедневно в 08:00 с автовокзала Мингячевира, а в обратном направлении из города Шуша в Мингячевир - в 16:00.
Цена билета в одну сторону по маршруту Мингячевир - Шуша - Мингячевир составит 5,50 манатов. Города Ходжалы и Ханкенди предусмотрены как промежуточные остановки.
Приобрести билеты можно на сайте biletim.az.
Важно учитывать, что для приобретения билетов обязательно наличие разрешения на въезд на освобожденные от оккупации территории.
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