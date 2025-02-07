Вниманию желающих поехать в Шушу

С 8 февраля стартует новый регулярный автобусный маршрут Мингячевир - Ходжалы - Ханкенди - Шуша.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Азербайджанском Агентстве наземного транспорта.

Рейсы будут отправляться ежедневно в 08:00 с автовокзала Мингячевира, а в обратном направлении из города Шуша в Мингячевир - в 16:00.

Цена билета в одну сторону по маршруту Мингячевир - Шуша - Мингячевир составит 5,50 манатов. Города Ходжалы и Ханкенди предусмотрены как промежуточные остановки.

Приобрести билеты можно на сайте biletim.az.

Важно учитывать, что для приобретения билетов обязательно наличие разрешения на въезд на освобожденные от оккупации территории.