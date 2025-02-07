https://news.day.az/society/1728467.html В Азербайджане пройдет тренинг по безопасности полетов Британская компания Redline Aviation Security LTD проведет в Азербайджане тренинг по безопасности полетов в гражданской авиации. Как сообщает в пятницу Day.Az, соответствующая работа в связи с этим уже завершена.
В Азербайджане пройдет тренинг по безопасности полетов
Британская компания Redline Aviation Security LTD проведет в Азербайджане тренинг по безопасности полетов в гражданской авиации.
Как сообщает в пятницу Day.Az, соответствующая работа в связи с этим уже завершена.
Так, вышеуказанная компания заключила договор с юридическим лицом публичного права "Государственная инспекция по безопасности полетов в гражданской авиации" при Государственной администрации гражданской авиации Азербайджанской Республики.
Согласно договору, компания будет предоставлять юридическому лицу услуги по обучению безопасности полетов в гражданской авиации.
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