В Азербайджане пройдет тренинг по безопасности полетов

Британская компания Redline Aviation Security LTD проведет в Азербайджане тренинг по безопасности полетов в гражданской авиации.

Как сообщает в пятницу Day.Az, соответствующая работа в связи с этим уже завершена.

Так, вышеуказанная компания заключила договор с юридическим лицом публичного права "Государственная инспекция по безопасности полетов в гражданской авиации" при Государственной администрации гражданской авиации Азербайджанской Республики.

Согласно договору, компания будет предоставлять юридическому лицу услуги по обучению безопасности полетов в гражданской авиации.