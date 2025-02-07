В некоторых районах Азербайджана продолжаются осадки и сильный ветер

В отдельных регионах страны наблюдается ветреная и дождливая погода.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно предоставленной информации, в таких районах, как Нефтчала, Билясувар, Лянкяран и Астара, периодически идут дожди, а в Габале, Губе, на Шахдаге, а также в Ярдымлы и Лерике выпал снег.

На территории дует северо-западный ветер, который, согласно оранжевому предупреждению, в Баку и на Абшеронском полуострове порывами достигает скорости до 26 м/с.

Туман затрудняет видимость до 500 метров в районах Дашкесан, Гёйгёль, Гах, Шеки, Габала, Губа, Гусар и Грыз.

Температура воздуха в столице и на Абшеронском полуострове колеблется около 5 градусов тепла, в низменных районах она достигает 11 градусов, в Нахчыванской автономной республике - 9, в горных районах - до 3 градусов тепла, а в высокогорьях температура может опускаться до -11 градусов.

Синоптики прогнозируют, что с 10 февраля погодные условия стабилизируются, и осадков в течение дня не ожидается.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az