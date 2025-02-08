В Баку закрыли известный ресторан

Деятельность ресторана "Хазри", расположенного в Гарадагском районе Баку, приостановлена.

Как сообщили Day.Az в МЧС, Государственная служба пожарной охраны министерства в ходе проверки выявила многочисленные нарушения в сфере пожарной безопасности.

Сотрудники Службы установили, что на кухне объекта использовался баллон со сжатым и сжиженным пропаном, на объекте не полностью установлена пожарная сигнализация. В сообщении министерства также отмечены проблемы с электросетевым хозяйством и другие недочеты. Принято решение о приостановлении деятельности ресторана "Хазри" на основании фактов грубого нарушения требований норм и правил пожарной безопасности.