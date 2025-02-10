В южном регионе задержан наркокурьер

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Астаринского районного отдела полиции, был предотвращен сбыт крупной партии наркотических средств, ввезенных на территорию страны контрабандным путем.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Ленкоранской региональной группы МВД, в ходе операции был задержан ранее судимый 44-летний Миртале Агаев. У него изъяли 8 килограммов героина.

Расследование выяснило, что М.Агаев получил наркотики от гражданина Ирана, личность которого установливается.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.