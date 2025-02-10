В Карабахе обнаружены сотни мин и неразорвавшихся боеприпасов

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало информацию об операциях по очистке от мин, проведенных с 3 по 9 февраля структурами, занимающимися разминированием освобожденных от оккупации территорий.

Как сообщили Day.Az в ANAMA, в ходе операций по разминированию, проведенных в прошлом месяце в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенде, Лачине, Шуше, Физули, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, было обнаружено и обезврежено 78 противопехотных мин, 16 противотанковых мин и 294 неразорвавшихся боеприпаса.

В прошлом месяце от мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена территория площадью 787 гектаров.