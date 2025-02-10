Эмин Амруллаев о текущем уровне образования в Азербайджане

Уровень образования в Азербайджане превышает 99 процентов.

Как преедает Day.Az, об этом заявил сегодня министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на презентации отчета Всемирного банка "Доклад о мировом развитии" (World Development Report - WDR) за 2024 год в Баку.

Он отметил, что с точки зрения качества образования важным аспектом являются практики, связанные с обучением в раннем детстве.

"Конечно, общее и высшее образование чрезвычайно важны. Во многих случаях политики прилагают большие усилия для достижения гибких результатов, принимая различные меры, например, организуя краткосрочные курсы. Однако наш опыт показывает, что действительно долгосрочная работа и образование дают наибольший эффект. С некоторой системной интеграцией это можно решить с помощью коротких вмешательств, но для базового образования необходим разумный подход и время.

Мы активно усиливаем эти усилия. Хорошая новость заключается в том, что охват детей в возрасте от 1 до 5 лет начальным образованием вырос с 12-15 процентов до 39 процентов, и стоит цель увеличить этот показатель до 50 процентов. Что касается профессионального и высшего образования, то цифры также продолжают расти, несмотря на определенные трудности. Мы стремимся увеличить финансирование на одного студента. За последнее десятилетие статистика по высшему образованию увеличилась в 2-3 раза", - добавил министр.