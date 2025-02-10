Идет подготовка в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида

В Хатаинском районе Баку в парке, где находится памятник "Крик матери", ведутся подготовительные работы в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend заведующий отделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам исполнительной власти Хатаинского района Баку Панах Иманов.

По его словам, в парке проводятся работы по благоустройству.

Отметим, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке российского 366-го мотострелкового полка атаковали город Ходжалы. 1275 человек были взяты в плен и в заложники, подвергнуты пыткам (судьба 150 из них, в том числе 68 женщин и 26 детей, до сих пор неизвестна), 487 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, 1000 мирных жителей разного возраста стали инвалидами вследствие полученных огнестрельных ранений, 8 семей были полностью уничтожены, 130 детей потеряли одного из родителей, 25 детей потеряли обоих родителей, 613 человек, в том числе 63 ребенка, 70 стариков, 106 женщин, были жестоко убиты с применением пыток.