https://news.day.az/society/1729479.html В двух районах Баку произошли пожары В кафе общей площадью 115 кв.м, расположенном на первом этаже многоэтажного жилого дома в Ясамальском районе города Баку, сгорели возгораемые конструкции на площади 10 кв.м. Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). От высокой температуры расплавился потолок на площади 15 кв.м.
В двух районах Баку произошли пожары
В кафе общей площадью 115 кв.м, расположенном на первом этаже многоэтажного жилого дома в Ясамальском районе города Баку, сгорели возгораемые конструкции на площади 10 кв.м.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
От высокой температуры расплавился потолок на площади 15 кв.м. Остальная часть кафе защищена от огня.
В Насиминском районе города Баку в дымовой трубе, установленной на внешней стене ресторана, расположенного на первом этаже четырехэтажного жилого дома, сгорели остатки масла.
Ресторан и квартиры защищены от огня.
Оба пожара были потушены подразделениями пожарной охраны.
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