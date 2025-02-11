В двух районах Баку произошли пожары

В кафе общей площадью 115 кв.м, расположенном на первом этаже многоэтажного жилого дома в Ясамальском районе города Баку, сгорели возгораемые конструкции на площади 10 кв.м.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

От высокой температуры расплавился потолок на площади 15 кв.м. Остальная часть кафе защищена от огня.

В Насиминском районе города Баку в дымовой трубе, установленной на внешней стене ресторана, расположенного на первом этаже четырехэтажного жилого дома, сгорели остатки масла.

Ресторан и квартиры защищены от огня.

Оба пожара были потушены подразделениями пожарной охраны.