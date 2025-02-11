В южном регионе опрокинулся автомобиль

В Лянкяране стоявший неподвижно автомобиль внезапно соскользнул в канал.

Как передает Day.Az, водитель автомобиля марки "KIA", у которого закончилось горючее, был вынужден припарковаться у канала.

При попытке водителя достать канистру из багажника транспортное средство неожиданно соскользнуло в канал.

В результате принятых мер автомобиль был извлечен из канала.