https://news.day.az/society/1729502.html В южном регионе опрокинулся автомобиль В Лянкяране стоявший неподвижно автомобиль внезапно соскользнул в канал. Как передает Day.Az, водитель автомобиля марки "KIA", у которого закончилось горючее, был вынужден припарковаться у канала. При попытке водителя достать канистру из багажника транспортное средство неожиданно соскользнуло в канал.
В южном регионе опрокинулся автомобиль
В Лянкяране стоявший неподвижно автомобиль внезапно соскользнул в канал.
Как передает Day.Az, водитель автомобиля марки "KIA", у которого закончилось горючее, был вынужден припарковаться у канала.
При попытке водителя достать канистру из багажника транспортное средство неожиданно соскользнуло в канал.
В результате принятых мер автомобиль был извлечен из канала.
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