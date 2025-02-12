В Баку произошел пожар на территории цеха

На территории цеха, расположенного в Бинагадинском районе Баку, произошел пожар.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

Отмечается, что на место происшествия были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

В результате вмешательства пожарных возгорание на территории складирования отходов было локализовано, распространение огня предотвращено.

Мероприятия по полной ликвидации пожара продолжаются.