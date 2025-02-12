https://news.day.az/society/1729610.html В Баку произошел пожар на территории цеха На территории цеха, расположенного в Бинагадинском районе Баку, произошел пожар. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана. Отмечается, что на место происшествия были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС.
В Баку произошел пожар на территории цеха
На территории цеха, расположенного в Бинагадинском районе Баку, произошел пожар.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.
Отмечается, что на место происшествия были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС.
В результате вмешательства пожарных возгорание на территории складирования отходов было локализовано, распространение огня предотвращено.
Мероприятия по полной ликвидации пожара продолжаются.
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