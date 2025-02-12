https://news.day.az/society/1729619.html Сколько учителей привлекут к сертификации в этом году? В этом году к сертификации будут привлечены 22 тыс. учителей иностранных языков и 4 тыс. учителей, которые не смогли пройти сертификацию в прошлом году. Как передает Day.Az, об этом сообщил журналистам директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Азербайджана Эшги Багиров/
Сколько учителей привлекут к сертификации в этом году?
В этом году к сертификации будут привлечены 22 тыс. учителей иностранных языков и 4 тыс. учителей, которые не смогли пройти сертификацию в прошлом году.
Как передает Day.Az, об этом сообщил журналистам директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Азербайджана Эшги Багиров/
Он отметил, что к сертификации уже было привлечено около 65 тыс. преподавателей.
"Из них 55 тыс. человек получили надбавку к зарплате. Трудовые договоры с примерно 5 тыс. учителей были расторгнуты, поскольку они не прошли сертификацию", - добавил он.
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