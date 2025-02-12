К сведению родителей будущих первоклассников

В процессе приема детей в первые классы в ряде общеобразовательных заведений, расположенных в Абшеронском районе, Баку, Сумгайыте и Гяндже, где наблюдается высокая плотность населения, применяется право предпочтения (приоритет).

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство дошкольного и общего образования, будут приняты во внимание критерии, связанные с проживанием ребенка в районе расположения общеобразовательного учреждения, обучением в этом общеобразовательном учреждении одной из сестер или братьев ребенка и работы в этом общеобразовательном учреждении одного из родителей ребенка.

В прошлом году общественности был обнародован перечень общеобразовательных заведений, расположенных в городе Баку, на которые распространяется право предпочтения, а в этом году обнародую общеобразовательные заведения с правом предпочтения в Сумгайыте.