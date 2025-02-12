Сколько пассажиров воспользовались бакинским метро за январь?

В январе 2025 года метрополитеном воспользовались 17 миллионов 984 тысячи 399 пассажиров.

Об этом в среду сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен".

Отмечается, что 580 тысяч 213 из них относятся к льготным категориям.

"В среднем за сутки перевозились 580 тысяч 141 пассажир. Больше всего пассажиров вошло в метро со станций "Кёроглу" (1 миллион 569 тысяч 567), "28 Мая" (1 миллион 456 тысяч 460) и "20 Января" (1 миллион 378 тысяч 979). Больше всего пассажиров было зафиксировано 10 января (710 тысяч 773), а меньше всего - 19 января (367 тысяч 897). По сравнению с январем 2024 года в первом месяце текущего года число пассажиров увеличилось на 4,2 процента.

В январе 3 миллиона 679 тысяч 201 пассажир вошли на станции, произведя оплату QR-билетами. Это составляет 21,14 процента всех платных пассажиров. 10 января был зафиксирован самый высокий уровень использования QR-билетов - 150 тысяч 111. Станции с наибольшим количеством пользователей QR-билетов: "28 Мая" (343 тысяч 990), "Кёроглу" (290 тысяч 635) и "Гянджлик" (285 тысяч 131). В январе услугой "Доступное метро" воспользовались 60 пассажиров с ограниченными возможностями здоровья и пользования метро", - говорится в информации ЗАО "Бакинский метрополитен".