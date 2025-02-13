Новый проект на "20 Января"

Заторы на "20 Января" могут уйти в прошлое. В соответствии с государственной программой, в 2025-2026 годах планируется модернизация транспортной развязки 20 Января и создание новых соединений.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Xəzər Xəbər", основное внимание уделено решению проблемы транспортного потока, поступающего с проспекта Зии Буниятова, который является главным фактором загруженности дороги в этом районе.

Эксперт Аршад Гусейнов предлагает комплексный подход к снижению заторов в столице, в том числе на кругу 20 Января. В первую очередь, необходимо устранить эффект бутылочного горлышка на пересечении проспекта Зии Буниятова и проспекта Азадлыг.

Параллельно будут реализованы проекты по строительству подземного тоннеля на пересечении улицы Мухаммеда Хиябани с внешним кольцевым шоссе, созданию кольцевой транспортной развязки, а также строительству и вводу в эксплуатацию новой дороги для соединения с Гарадагским районом.

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