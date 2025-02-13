https://news.day.az/society/1729927.html Пресечена контрабанда крупной партии сигарет - ФОТО На границе Азербайджана была пресечена контрабанда крупной партии сигарет. Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Государственного таможенного комитета (ГТК), сотрудники Товузской таможни провели проверку грузовых транспортных средств, въезжающих на территорию Азербайджана из Грузии.
Пресечена контрабанда крупной партии сигарет - ФОТО
На границе Азербайджана была пресечена контрабанда крупной партии сигарет.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Государственного таможенного комитета (ГТК), сотрудники Товузской таможни провели проверку грузовых транспортных средств, въезжающих на территорию Азербайджана из Грузии.
Во время проверки в двух транспортных средствах были обнаружены 24 000 сигарет, скрытых от таможенного контроля.
По факту проводится расследование.
Ранее мы сообщали, что нахчыванские таможенники предотвратили контрабанду.
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