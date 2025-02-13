На границе Азербайджана была пресечена контрабанда крупной партии сигарет.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Государственного таможенного комитета (ГТК), сотрудники Товузской таможни провели проверку грузовых транспортных средств, въезжающих на территорию Азербайджана из Грузии.

Во время проверки в двух транспортных средствах были обнаружены 24 000 сигарет, скрытых от таможенного контроля.

По факту проводится расследование.

Ранее мы сообщали, что нахчыванские таможенники предотвратили контрабанду.