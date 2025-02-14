В Баку обнаружены тела беременной женщины и ее супруга

В частном доме в поселке Бюльбюля Сураханского района города Баку обнаружили тела 32-летнего Арифа Гурбанова и его жены Айтен Гурбановой, которая была на восьмом месяце беременности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, родственники, пришедшие навестить семью, нашли супругов без признаков жизни и вызвали экстренные службы. Прибывшие медики подтвердили, что причиной смерти стало отравление угарным газом.

Близкие сообщили, что пара давно мечтала о ребенке, и новость о скором пополнении в семье принесла им огромное счастье. Однако за две недели до долгожданных родов произошла трагедия, оборвавшая их жизни.

Ариф Гурбанов был добровольцем во второй Карабахской войне и был награжден медалями "За освобождение Губадлы" и "Участник Отечественной войны".

По данному инциденту прокуратура Сураханского района начала расследование.