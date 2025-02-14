Азербайджанское телевидение нуждается в финансовой поддержке - Исмет Саттаров
Азербайджанское телевидение нуждается в финансовой поддержке.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня на брифинге для журналистов сказал председатель Аудиовизуального совета Азербайджана Исмет Саттаров.
Он подчеркнул, что доходы телевизионной индустрии с каждым годом снижаются: "Азербайджанское телевидение нуждается в финансовой поддержке. Доходы телевидения не растут. Но мы готовим предложения по этому поводу".
"Доходы телевизионной индустрии во всем мире снижаются с каждым годом. Это связано с увеличением количества рекламных платформ и развитием цифровых медиа. Из-за этого коммерческие доходы телевидения не растут. Однако в результате экономического развития в стране растет заработная плата, и доходы телевидения как бизнеса также увеличиваются. В Азербайджане существуют различные формы поддержки телевидения", - добавил И.Саттаров, комментируя вопрос поддержки частных телеканалов в этом году.
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