https://news.day.az/society/1730615.html На этой дороге наблюдается плотность движения В Наримановском районе на пересечении проспекта Зии Буниятова и улицы Ахмеда Раджабли, на мосту "Чермет", а также в Насиминском районе на улице Алы Мустафаева ведутся ремонтные работы. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Центр интеллектуального управления транспортом МВД.
На этой дороге наблюдается плотность движения
В Наримановском районе на пересечении проспекта Зии Буниятова и улицы Ахмеда Раджабли, на мосту "Чермет", а также в Насиминском районе на улице Алы Мустафаева ведутся ремонтные работы.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Центр интеллектуального управления транспортом МВД.
В связи с этим в направлении станции метро "Короглу" образовались заторы.
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