На этой дороге наблюдается плотность движения

В Наримановском районе на пересечении проспекта Зии Буниятова и улицы Ахмеда Раджабли, на мосту "Чермет", а также в Насиминском районе на улице Алы Мустафаева ведутся ремонтные работы.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Центр интеллектуального управления транспортом МВД.

В связи с этим в направлении станции метро "Короглу" образовались заторы.