Ожидается ли сильное землетрясение в Азербайджане?

В первой половине этого года в Азербайджане прогнозируется продолжение сейсмической и тектонической активности.

Как сообщает Day.Az, наибольшая сейсмическая активность ожидается в Каспийском море, которое считается одной из наиболее подвижных зон региона.

Заведующий отделом Института геологии и геофизики Гулам Бабаев отметил, что повышенная активность также будет наблюдаться в других сейсмоопасных зонах страны. По его словам, вероятность ощутимых землетрясений остается высокой.

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