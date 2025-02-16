https://news.day.az/society/1730620.html Ожидается ли сильное землетрясение в Азербайджане? – мнение эксперта - ВИДЕО В первой половине этого года в Азербайджане прогнозируется продолжение сейсмической и тектонической активности. Как сообщает Day.Az, наибольшая сейсмическая активность ожидается в Каспийском море, которое считается одной из наиболее подвижных зон региона.
Ожидается ли сильное землетрясение в Азербайджане? – мнение эксперта - ВИДЕО
В первой половине этого года в Азербайджане прогнозируется продолжение сейсмической и тектонической активности.
Как сообщает Day.Az, наибольшая сейсмическая активность ожидается в Каспийском море, которое считается одной из наиболее подвижных зон региона.
Заведующий отделом Института геологии и геофизики Гулам Бабаев отметил, что повышенная активность также будет наблюдаться в других сейсмоопасных зонах страны. По его словам, вероятность ощутимых землетрясений остается высокой.
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