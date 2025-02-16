В Саатлинском районе утонул человек

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение об обнаружении тела в канале.

Как сообщили Day.Az в МЧС, тело было обнаружено на отрезке канала, пролегающего по территории села Ширинбейли Саатлинского района.

На место происшествия были направлены водолазы-спасатели Государственной службы контроля за маломерными судами и спасения на водах.

В результате проведенных мероприятий тело было извлечено из воды и передано соответствующим органам.