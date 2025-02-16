https://news.day.az/society/1730650.html В Саатлинском районе утонул человек На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение об обнаружении тела в канале. Как сообщили Day.Az в МЧС, тело было обнаружено на отрезке канала, пролегающего по территории села Ширинбейли Саатлинского района.
В Саатлинском районе утонул человек
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение об обнаружении тела в канале.
Как сообщили Day.Az в МЧС, тело было обнаружено на отрезке канала, пролегающего по территории села Ширинбейли Саатлинского района.
На место происшествия были направлены водолазы-спасатели Государственной службы контроля за маломерными судами и спасения на водах.
В результате проведенных мероприятий тело было извлечено из воды и передано соответствующим органам.
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