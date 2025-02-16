https://news.day.az/society/1730651.html Каково состояние пострадавших в цепной аварии в Уджаре? 22 человека (7 женщин и 15 мужчин), получившие травмы в результате цепной дорожной аварии на отрезке трассы Баку - Газах пролегающей по территории Уджарского района 16 февраля, были госпитализированы в Гейчайcкую районную центральную больницу.
Каково состояние пострадавших в цепной аварии в Уджаре?
22 человека (7 женщин и 15 мужчин), получившие травмы в результате цепной дорожной аварии на отрезке трассы Баку - Газах пролегающей по территории Уджарского района 16 февраля, были госпитализированы в Гейчайcкую районную центральную больницу.
Как сообщили Day.Az в TƏBIB, среди пострадавших также находился малолетний ребенок 2020 года рождения.
У пострадавших диагностированы переломы, ушибы различных частей тела, травмы органов брюшной полости и другие повреждения. Им была оказана необходимая медицинская помощь.
В настоящее время 7 человек продолжают лечение в стационаре, еще 15 - отправлены домой для амбулаторного лечения.
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