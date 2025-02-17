https://news.day.az/society/1730770.html В Азербайджане из незаконного оборота изъяты наркотики Сотрудники полиции провели ряд мероприятий, направленных на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств. Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД. Сообщается, что в ходе оперативных мероприятий 15 и 16 февраля были обнаружены и изъяты наркотические средства общим весом около 18 килограммов.
В Азербайджане из незаконного оборота изъяты наркотики
Сотрудники полиции провели ряд мероприятий, направленных на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД.
Сообщается, что в ходе оперативных мероприятий 15 и 16 февраля были обнаружены и изъяты наркотические средства общим весом около 18 килограммов.
Мероприятия по выявлению и изъятию наркотических средств продолжаются.
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