https://news.day.az/society/1730770.html

В Азербайджане из незаконного оборота изъяты наркотики

Сотрудники полиции провели ряд мероприятий, направленных на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств. Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД. Сообщается, что в ходе оперативных мероприятий 15 и 16 февраля были обнаружены и изъяты наркотические средства общим весом около 18 килограммов.