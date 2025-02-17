Скончался экс-министр юстиции Азербайджана

17 февраля скончался Ильяс Исмаилов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили его близкие.

Отметим, что Ильяс Исмаилов в 1985-1990 годах был генеральным прокурором республики, в 1992-1995 годах - министром юстиции. Он являлся депутатом Милли Меджлиса III и IV созывов. С 2001 года был председателем партии "Адалят".