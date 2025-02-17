Сколько человек приехали в Азербайджан на ПМЖ?

Обнародовано число людей, приехавших и уехавших из Азербайджана в прошлом году.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по статистике, в 2024 году на постоянное место жительства в Азербайджан приехали 3016 человек.

За отчетный период из Азербайджана уехали 2298 человек.

Положительное миграционное сальдо по стране составило 718 человек.