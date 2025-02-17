https://news.day.az/society/1730955.html Сколько человек приехали в Азербайджан на ПМЖ? Обнародовано число людей, приехавших и уехавших из Азербайджана в прошлом году. Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по статистике, в 2024 году на постоянное место жительства в Азербайджан приехали 3016 человек. За отчетный период из Азербайджана уехали 2298 человек.
Сколько человек приехали в Азербайджан на ПМЖ?
Обнародовано число людей, приехавших и уехавших из Азербайджана в прошлом году.
Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по статистике, в 2024 году на постоянное место жительства в Азербайджан приехали 3016 человек.
За отчетный период из Азербайджана уехали 2298 человек.
Положительное миграционное сальдо по стране составило 718 человек.
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