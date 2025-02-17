https://news.day.az/society/1730996.html Временные перебои с электричеством на некоторых улицах Нахчывана Завтра 18 февраля в Нахчыване планируются временные отключения электроэнергии. Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Государственной энергетической службы Нахчыванской Автономной Республики отключения будут вызваны ремонтными работами.
Временные перебои с электричеством на некоторых улицах Нахчывана
Завтра 18 февраля в Нахчыване планируются временные отключения электроэнергии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Государственной энергетической службы Нахчыванской Автономной Республики отключения будут вызваны ремонтными работами.
В частности с 11:00 до 12:00 в 56-м и 58-м кварталах города будет временно приостановлена подача электричества.
По завершению работ жители указанных кварталов получат более стабильное электроснабжение.
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