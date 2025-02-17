Временные перебои с электричеством на некоторых улицах Нахчывана

Завтра 18 февраля в Нахчыване планируются временные отключения электроэнергии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Государственной энергетической службы Нахчыванской Автономной Республики отключения будут вызваны ремонтными работами.

В частности с 11:00 до 12:00 в 56-м и 58-м кварталах города будет временно приостановлена подача электричества.

По завершению работ жители указанных кварталов получат более стабильное электроснабжение.