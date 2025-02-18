На банковский счет информационного агентства Turan в период с 2020 по 2024 годы поступило в общей сложности 180 596 манатов из-за границы.

Об этом стало известно Day.Az из информированных источников.

Так, представительство Европейского Союза в Азербайджанской Республике выделило агентству Turan 18 771 манатов, посольство Франции в Азербайджанской Республике - 6 441 манатов, оборонное атташе Чешской Республики - 68 946 манатов, посольство США в Азербайджанской Республике - 24 100 манатов, посольство Японии в Азербайджанской Республике - 6 441 манатов, посольство Аргентины в Азербайджанской Республике - 6 000 манатов, Международный Комитет Красного Креста Швейцарии - 5 508 манатов, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) - 4 284 манатов, посольство Кореи в Азербайджанской Республике - 3 000 манатов, посольство Литвы в Азербайджанской Республике - 1 612 манатов.

Напомним, что с первых лет своего существования агентство Turan начало получать гранты от таких структур, как USAID и National Endowment for Democracy (NED), организаций, которые открыто продвигают западные интересы в странах постсоветского пространства. Официально эти средства выделялись на поддержку свободы слова и журналистских стандартов. Но, за фасадом благих намерений скрывалось откровенное политическое финансирование.