Автор: Эльчин Алыоглу

Директор Baku Network

На протяжении десятилетий агентство "Туран" представляло себя чуть ли не как "флагман независимой журналистики" в Азербайджане. Но чем глубже вникаешь в его финансовую историю и связи, тем очевиднее становится его зависимость от западного финансирования. За фасадом свободы слова скрывается тонко выстроенная система продвижения внешних интересов, которая, прикрываясь благими намерениями, нацелена на формирование выгодной для Запада информационной повестки.

История "Туран" начинается в 1990 году, в период становления независимого Азербайджана. Тогда агентство стремилось противопоставить себя государственным СМИ, продвигая идею свободной и объективной журналистики. Однако очень скоро его независимость стала уступать место стратегическим интересам западных покровителей.

С первых лет своего существования агентство начало получать гранты от таких структур, как USAID и National Endowment for Democracy (NED), организаций, которые открыто продвигают западные интересы в странах постсоветского пространства. Официально эти средства выделялись на поддержку свободы слова и журналистских стандартов. Но за фасадом благих намерений скрывалось откровенное политическое финансирование.

Например, гранты, поступавшие от USAID, включали средства на развитие инфраструктуры агентства и организацию тренингов для журналистов. Однако истинные намерения были гораздо глубже. По данным открытых источников, "Туран" в период с 2010 по 2020 год получил не менее 2 миллионов долларов от этой организации. Большая часть этих средств шла на проекты, направленные на дискредитацию азербайджанских властей и продвижение прозападной повестки в медийной среде.

NED, позиционирующий себя как грантодатель в области демократических реформ, также сыграл ключевую роль в становлении "Туран". С 2015 по 2023 год агентство получило от этой структуры крупные суммы на создание так называемых независимых отчётов о правах человека и свободе прессы. Однако на деле эти средства использовались для публикации материалов, открыто критикующих азербайджанское правительство.

Информация о финансировании агентства из различных западных источников нередко скрывалась за непрозрачными схемами. Например, в 2024 году "Туран" получил 18 771 манат от представительства ЕС в Азербайджане. Однако куда больший резонанс вызвал перевод в размере 68 946 манат от военного атташе Чехии, замаскированный под подписку. Эти средства не сопровождались предоставлением электронных фактур, что грубо нарушает азербайджанское законодательство.

В прошлом году доход агентства превысил 600 тысяч манат. При этом значительная часть финансирования поступила через структуры, связанные с европейскими посольствами и фондами, включая European Endowment for Democracy, USAID и спецслужбы ряда западных стран.

Особенно показательно, как "Туран" эксплуатирует внешнее финансирование. В отчётах агентства говорится о нехватке средств, но реальная картина свидетельствует о стабильной поддержке из-за рубежа. При этом эти деньги нередко направлялись на политические проекты, создавая угрозу национальной безопасности Азербайджана.

С 2021 года власти Азербайджана начали активное противодействие иностранному вмешательству через НПО и медиа. Новый закон о прозрачности финансирования заставил многие структуры либо свернуть свою деятельность, либо пересмотреть финансовые схемы. "Туран" оказался в числе тех, кто столкнулся с серьёзными трудностями.

Сегодня донорская база агентства скукожилась. Тем не менее, история "Туран" далека от завершения. Несколько подозрительных финансовых операций, включая переводы от военного атташе Чехии, находятся под пристальным вниманием правоохранительных органов.

Ведь "Туран" давно перестал быть просто медиа-структурой. Он стал важным элементом западной сети влияния в Азербайджане. Используя такие инструменты, как USAID и NED, западные страны на протяжении десятилетий пытались навязать свою повестку в регионе.

Особую, даже "замечательную" - кто бы сомневался - роль в этой стратегии играет USAID - организация, которая на словах занимается гуманитарной помощью, но фактически часто служит инструментом политического влияния Вашингтона. Вложенные в "Туран" средства использовались для проведения медийных кампаний, подрывающих стабильность в стране и дискредитирующих азербайджанские власти.

NED, в свою очередь, активно поддерживает проекты, направленные на формирование негативного имиджа Азербайджана за рубежом. Финансирование от этой структуры способствовало распространению материалов, в которых искажались факты о политической ситуации в стране.

Созданный Европейским союзом в 2013 году фонд European Endowment for Democracy (EED) стал одним из ключевых доноров "Туран". В 2022 году агентство получило от этой структуры около 120 тысяч евро на подготовку аналитических материалов о свободе слова в Южном Кавказе. Однако эти публикации, несмотря на их амбициозное название, были избирательными: критике подвергались исключительно действия азербайджанских властей, в то время как нарушения в Армении и Грузии попросту игнорировались.

Анализ финансовой отчётности "Туран" показывает: западные посольства активно использовали агентство в качестве медиаплатформы для продвижения своих интересов. Например, посольство США в 2023 году выделило около 75 000 долларов на "поддержку журналистики". Но вместо объективной аналитики эти средства пошли на публикации, освещавшие роль США как "главного партнёра Азербайджана" и критикующие внешнюю политику России и Турции. А посольство Швеции в 2022 году через аффилированные фонды перевело 45 000 евро на развитие "медийной инфраструктуры". Однако эти деньги были направлены на создание материалов, дискредитирующих ключевые инфраструктурные проекты Азербайджана, включая "Южный газовый коридор". Или же посольство Германии: немецкие дипломаты передали 30 000 евро на "обучение журналистов", результаты которого остались недоказанными. Этот проект так и не дал прозрачной отчётности, вызывая вопросы о реальных целях финансирования.

Переводы западных посольств часто скрывались за отсутствием электронных фактур и отчётности, что грубо нарушает законодательство Азербайджана. Самым резонансным стал перевод в 2024 году от военного атташе Чехии на сумму 68 946 манат, оформленный как "подписка", но явно выходящий за рамки журналистской деятельности.

Особую активность в финансировании "Туран" проявляли французские структуры. В 2021 году агентство получило 50 000 евро от фонда "Медиазона", аффилированного с французскими политическими кругами. Эти средства шли на создание публикаций, подрывающих доверие к государственным институтам Азербайджана и способствующих расколу в обществе.

Напомним, что с 2020 года азербайджанское правительство предприняло серьёзные шаги для борьбы с иностранным вмешательством. Новый закон о прозрачности финансирования потребовал обязательного предоставления отчётности по всем иностранным грантам. В результате объём внешнего финансирования "Туран" сократился более чем на 40% за два года. Агентство стало терять свою активность, так как его работа напрямую зависела от этих средств.

Борьба с финансовой непрозрачностью также позволила минимизировать влияние западных структур на внутреннюю политику Азербайджана. В условиях растущей информационной войны подобные меры стали важным шагом для защиты национальных интересов.

Сегодня судьба агентства "Туран" находится в подвешенном состоянии. Расследования, проводимые правоохранительными органами, раскрывают всё новые детали о его связях с иностранными структурами. По мере того как вскрываются факты о скрытых финансовых потоках и подставных схемах, становится очевидным: деятельность "Туран" далека от независимости.

История агентства служит ярким примером того, как внешние силы используют СМИ для продвижения своих интересов. Однако ужесточение контроля над финансированием уже приносит результаты, позволяя Азербайджану выстраивать более устойчивую информационную политику.

... "Туран" долгое время усиленно представлял себя как чуть ли не "последним островком независимой журналистики", но его деятельность всё чаще превращалась в символ западного вмешательства. В условиях глобальной информационной войны защита национального суверенитета требует решительных мер.

Именно так, и не иначе!

Усилия Азербайджана по наведению порядка в сфере внешнего финансирования показывают: прозрачность - это не просто бюрократическая формальность, а ключевой инструмент в борьбе за информационную независимость.