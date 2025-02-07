Автор: Эльчин Алыоглу,

Директор Baku Network, специально для Day.Az

Французская газета Le Monde снова взялась за старое - лживую, ангажированную и насквозь лицемерную пропаганду против Азербайджана. Очередной пасквиль под заголовком "В Азербайджане власти усиливают давление на независимых журналистов" - это просто жалкая попытка очернить нашу страну, перевернуть факты с ног на голову и выставить Азербайджан в выгодном для западной аудитории свете - как "авторитарный режим", борющийся со "свободной прессой".

Давайте разберем их обвинения. По мнению Le Monde, в нашей стране якобы идет кампания "давления" на независимые СМИ, а власти якобы устраивают "репрессии" против критически настроенных журналистов. Главным поводом для этой истерики стала ситуация с неким Шамшадом Агаевым - человеком, который в их статье предстает как "жертва режима". При этом французские журналисты даже не пытаются скрыть, что пишут материал с заранее заданной ангажированной позицией, не утруждая себя проверкой фактов и мнением азербайджанской стороны.

Так кто же этот "независимый журналист", которого они пытаются выдать за великомученика свободы слова? По словам его же адвоката, он обвиняется в контрабанде! То есть человек, против которого возбуждено уголовное дело по конкретной статье, вдруг становится жертвой политических репрессий? По логике Le Monde, если завтра во Франции задержат журналиста за наркоторговлю или финансовые махинации, его тоже надо сразу объявить преследуемым за "политические взгляды"? Или двойные стандарты теперь работают в полную силу?

... Знаете ли, журналистика - это не индульгенция. Это не лицензия на безнаказанность, не щит от закона, не прикрытие для темных дел. Те, кто использует свободу слова как дымовую завесу для махинаций, финансовых афер и контрабанды, не журналисты, а манипуляторы, прячущиеся под овечьей шкурой. В Азербайджане наступает конец эпохи безнаказанности для тех, кто годами паразитировал на медийном поле, строя нелегальные финансовые схемы, отмывая деньги и уклоняясь от налогов.

Свобода слова - священный принцип. Еще бы. Но когда за этим принципом скрываются манипуляции, вмешательство извне и криминальные схемы, общество имеет право знать правду. В Азербайджане разоблачена разветвленная сеть структур, которые называли себя независимыми медиа и правозащитными организациями, но на деле оказались филиалами иностранных центров влияния. Toplum TV, Abzas.net, Институт демократических инициатив, Fact Checking - это не просто СМИ. Это элементы единой управляемой системы, работающей в интересах зарубежных покровителей.

6 февраля произошел очередной удар по этим структурам. Шахназ Бейлергызы (Гусейнова) и Шамшад Агаев - новые фигуранты уголовных дел. Суд арестовал их, и по данным следствия, их деятельность выходила далеко за рамки журналистики. Контрабанда, незаконное предпринимательство, легализация преступных доходов - это лишь вершина айсберга.

Финансовые потоки этих псевдо-СМИ ведут далеко за пределы Азербайджана. Деньги лились рекой, гранты поступали без отчетности, налоги обходились стороной. "Toplum TV" - это не медийная платформа, а удобный инструмент для работы против страны. Под прикрытием независимой прессы здесь выстраивалась сложная сеть нелегальных операций.

Правоохранительные органы давно вели за ними наблюдение. Еще в марте 2024 года офис "Toplum TV" подвергся обыску, были изъяты документы и оборудование, начались допросы. Вскрылись масштабные схемы финансирования, не имеющие ничего общего с журналистской деятельностью. Следствие продолжилось, и новые аресты стали лишь логичным развитием событий. Шахназ Бейлергызы обвиняется сразу по нескольким тяжким статьям - контрабанда, уклонение от налогов, нелегальный бизнес. Если ее вина будет доказана, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Шамшад Агаев, главный редактор "Arqument.az" и ведущий "Toplum TV", оказался в том же клубке. Его связи с "Meydan TV" доказывают, что речь идет о целой системе, а не о случайных преступлениях отдельных лиц. Это не волки-одиночки. Это звенья одной цепи, связанной с зарубежными структурами. Суд отправил его под арест на два месяца и один день. Следствие продолжается.

Напомним, что с ноября 2023 года правоохранительные органы Азербайджана планомерно зачищают страну от иностранных агентов, прикрывающихся громкими лозунгами о свободе прессы. Уже арестованы 24 человека - фигуранты дел "Abzas Media", "Toplum TV", "Meydan TV".

Что объединяет эти организации? Незаконные деньги, серые финансовые схемы, уход от налогов. Их "медиа-активность" - это лишь фасад. За кулисами - контрабандные операции, манипуляция общественным мнением, попытки подорвать стабильность страны.

Но время безнаказанности закончилось. Свобода слова не означает свободы нарушать закон. На каждого, кто использовал журналистику как прикрытие для преступлений, найдется статья. Те, кто привык паразитировать на этом статусе, должны осознать: теперь им придется отвечать перед законом.

Система была выстроена хитро. Первым звеном шли грантовые проекты, замаскированные под борьбу с коррупцией, проверку фактов, правозащитную деятельность. На бумаге - благородные цели: контроль над властью, разоблачение коррупционных схем, анализ законодательства. На деле - однобокая информационная атака. Любые действия правительства критикуются, дискредитируются, тогда как оппозиционные структуры преподносятся как безупречные.

Акиф Гурбанов, глава "Института демократических инициатив" (ИДИ), - один из ключевых игроков этой сети. Его структура официально была зарегистрирована в Грузии, имеет идентификационный код 406331063 и работает под эгидой международного проекта Fact Checking. Но эта "проверка фактов" давно превратилась в фабрику информационных атак.

Независимые журналисты? Нет уж, увольте. Это управляемый механизм для влияния извне. Их деятельность давно вышла за пределы журналистики и стала инструментом гибридных операций против Азербайджана.

6 февраля стал очередной вехой в зачистке страны от псевдо-СМИ. Аресты Бейлергызы и Агаева - лишь продолжение масштабного расследования, в рамках которого десятки человек уже привлечены к ответственности.

Эта система долго держалась на потоке зарубежных денег. Долгое время она существовала как неуязвимая сеть, обернутая в риторику о демократии и свободе прессы. Но реальность оказалась иной: нелегальные миллионы, подпольные схемы, теневые операции.

Раскручивая клубок разоблачений, мы неизбежно выходим на западные координаторы этой системы. OCCRP, Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), грузинский Институт общественных дел (GIPA) - это не просто медийные организации, а главные дирижеры локальных сетей влияния. Они выстраивают механизмы манипуляции, контролируют информационные потоки, направляют атаки и управляют дестабилизацией.

Ключевая персона в этой паутине - Лейла Мустафаева. Формально она возглавляет "Fact Checking" - якобы независимый проект, занимающийся проверкой фактов. Но на деле она не журналист, а оператор западных центров влияния. Ее связи уходят в OCCRP, ICJJ, Meydan TV и Институт по освещению войны и мира.

Кто же она на самом деле? Не просто редактор, а человек, плотно встроенный в схему финансирования ангажированных структур. И неслучайно ее имя всплывает в делах о грантовых махинациях. Мустафаева - супруга Афгана Мухтарлы, который был задержан за незаконную передачу грантовых средств из Грузии в Азербайджан. Это ключевой момент: деньги, приходящие из-за рубежа, должны оставаться в тени. Но когда теневая схема дает сбой, фигуранты начинают всплывать.

Мустафаева связана с Abzas.net, а также с Toplum TV, OCCRP и другими структурами. И это не случайное пересечение. Это четко организованная система, выстроенная по принципу ячеек. Одна ячейка занимается "журналистикой", другая - "правозащитной" деятельностью, третья - уличными акциями. Но суть у них одна - политическое влияние.

При необходимости эти же "независимые активисты" выходят на улицы. Они собирают протесты, создают искусственные повестки, запускают дестабилизационные процессы. Их риторика - борьба за демократию. Их реальная цель - внедрение внешних интересов.

Эти организации не просто взаимодействуют. Они управляются из единого координационного центра. Именно поэтому так легко прослеживаются связи между ними.

Еще одно связующее звено - Хадиджа Исмаил. Главный редактор Toplum TV, человек, тесно работающий с OCCRP. Как и Мустафаева, она встроена в международную структуру влияния. Это означает, что Toplum TV, Abzas.net, Институт демократических инициатив - всего лишь региональные офисы глобальной сети политических операций.

Но эта сеть не ограничивается медиа. Она выходит на улицы, манипулирует молодежью, создает общественные движения с громкими лозунгами, использует любые поводы - от социального недовольства до феминистских акций - чтобы расшатывать ситуацию.

Гранты. Политические махинации. Манипуляция общественным мнением. Внедрение западных нарративов. Это не независимая журналистика. Это не защита прав человека. Это инструмент давления и подрывной деятельности, замаскированный под демократические ценности.

Но самое омерзительное в этом - даже не попытка превратить уголовное дело в "политическое преследование". Самый вопиющий факт - это то, как европейские СМИ, в том числе и французские, лицемерно закрывают глаза на настоящие преступления против журналистов, но охотно сочиняют страшилки про Азербайджан. Где были Le Monde и прочие западные медиа, когда в Париже полиция избивала французских журналистов во время протестов? Где были их "эксперты", когда во Франции вводили цензуру в социальных сетях, а закон "о фейковых новостях" фактически дал властям полный контроль над медиапространством?

Но для них свобода слова - это только тогда, когда журналист пишет то, что угодно Парижу, Брюсселю или Вашингтону. Если кто-то говорит правду, которая не вписывается в их нарратив, его можно запретить, заткнуть или просто уничтожить. Мы уже видели, как работают эти механизмы против неудобных журналистов в Европе - от блокировки альтернативных СМИ до прямых политических расправ.

Азербайджан - независимое государство, и его внутренние дела не должны быть предметом манипуляций западной прессы. Французские журналисты могут сколько угодно сочинять сказки про "репрессии", но правда в том, что именно Запад сегодня стал эпицентром цензуры, двойных стандартов и политического давления на СМИ. Очередная публикация Le Monde - не более чем очередная грязная пропагандистская кампания, которая разобьется о реальность так же, как и все предыдущие попытки оболгать Азербайджан.

В Баку идет системная борьба с нечистью. Аресты, расследования, выявление нелегальных финансовых потоков - это не репрессии против журналистов, а разоблачение преступных схем, которые годами работали в тени.

Точка невозврата пройдена.

Эта сеть потеряла статус неприкасаемой. Следствие продолжается.

Теперь слово за судом.