Автор: Эльчин Алыоглу,

Директор Baku Network, специально для Day.Az

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян наградил бывшего Генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда Орденом Почета Республики Армения.

Вручение Турбьёрну Ягланду Ордена Почёта Армении - не награда. Это пощёчина. Удар по истине, бросок грязи в лицо миллионов, веривших в справедливость и демократию. Этот орден - не признание заслуг, а знак молчания, инструмент соучастия. Награда за годы циничной игры, в которой армянские дипломаты, словно пауки, плели свои сети, манипулируя европейскими институтами.

Почему Ягланд? Очень просто. Потому что этот человек с пониженной социальной ответственностью молчал, когда должен был кричать. Потому что он закрывал глаза на страдания, на оккупацию, на разрушенные мечты азербайджанцев. Этот человек - не чиновник. Это символ кулуарных сделок. Его имя, как запах прокуренного кабинета, сопровождают подозрения. Главное из них - его связи с КГБ. Неужели этот "Юрий" - тот самый "контактёр", удобный инструмент советских спецслужб?

Книга Гордиевского и Рогатчи разорвала европейский истеблишмент в 1997 году. Турбьёрн Ягланд - премьер-министр Норвегии, председатель Нобелевского комитета, вдруг оказался под прицелом разоблачений. Агент КГБ? Псевдоним "Юрий"? Это звучало дико. Но правда в политике часто кричит тише, чем ложь.

Гордиевский утверждал: Ягланд с 70-х был "тихим союзником" КГБ. Неофициально. Без подписей. Но с полной лояльностью. Его карьера - не результат талантов, а лестница, построенная на московской поддержке. Он был полезен. Слишком полезен, чтобы его не использовать.

Ягланд - не единственный. В тех же обвинениях всплывала Камилла Столтенберг, сестра генсека НАТО. Норвежская Рабочая партия, кажется, стала испытательным полигоном для КГБ. Но Ягланд превзошёл всех. Он стал символом уязвимости Европы, её неспособности защитить себя от внутренних предателей.

2002 год. Архивы Митрохина готовы к публикации. Ягланд обращается к Лондону, умоляя её остановить. Он боялся. Боялся правды, которая могла разрушить всё. Книга не вышла. Совпадение? Или давление?

И вот, Армения награждает своего "героя". Этот орден - не символ чести, а знак подчинения. Это - вызов азербайджанцам, беженцам, всем, кто пережил годы оккупации. Армения показывает: её щупальца дотянулись до самой Европы.

Сегодня Ягланд молчит. Но его молчание звучит громче любых слов. Он не отрицает. Не защищается. Он просто молчит. И этим молчанием он подтверждает обвинения.

Но если Ягланд - фигура на внешней арене, то Ариф Мамедов - двурушник, негодяй и предатель среди своих. Бывший азербайджанский дипломат, он стал тем, кто передавал ключевую информацию Ягланду, а через него - армянским спецслужбам. То есть, в сущности, стал подлецом - фактурно, в духе и во плоти.

Мамедов, занимая стратегические посты, предавал страну, доверившую ему секреты. Это не просто предательство. Это - нож в спину.

Вручение ордена Турбьёрну Ягланду - это награда за ложь. За продажу принципов. За закрытые глаза на страдания. Армения играет в игру, где правда не имеет значения. Но даже самый густой туман не может вечно скрывать гниль.

А Мамедов - не просто утечка. Мамедов - инструмент вражеской пропаганды. Он передавал Ягланду стратегические данные Азербайджана, помогая армянской стороне. Давал ключи, сливал обсуждения, открывал врагам двери. Его действия разрушали дипломатические позиции Баку, создавали из его страны удобного врага.

"Что Мамедов предал?" - спросит внимательный, даже, если хотите, дотошный читатель. И будет прав, ибо вовсе не исключено, что он передавал врагу стратегии страны по Карабаху. Армяне получали данные, выстраивали контрмеры. Каждое слово, сказанное в кулуарах, превращалось в оружие против Азербайджана. Также не исключено, что Мамедов сознательно создавал негативный образ Азербайджана. Сливал информацию, подыгрывал армянским спецслужбам.

Мамедов - только верхушка айсберга. За ним стоят схемы. За ним стоят руки, тянущие нити. Его предательство - лишь часть большой сети. Армения умело манипулировала предателями и институциями.

Но предательство не остаётся безнаказанным. Мамедов, как и Ягланд, стал примером. Примером того, что правда рано или поздно раскрывается. Имена предателей входят в историю, но с другим клеймом - позора.

Так чем же руководствовался Мамедов? Мотивы не имеют значения. Деньги? Амбиции? Личные обиды? Всё это не оправдание. Он был марионеткой. И Армения умело дергала за ниточки. Мамедов стал её оружием, её предателем.

Совет Европы под Ягландом замалчивал трагедию Карабаха. Молчал о разрушениях, депортациях, экологической катастрофе. Закрывал глаза на десятилетия оккупации.

Игнорировал миллионы беженцев, разрушенные мечети, сожжённые дома. Уважение к правам человека? Нет, только двойные стандарты. Это была не дипломатия, а театр лицемерия.

Молчание предателей - громкий крик признания. Их игра закончена. Азербайджан уже извлёк уроки. И мир должен понять: справедливость не заглушить. Она возвращается. И для тех, кто предал, приходит расплата.

А разрушение культурного наследия Азербайджана - это не просто вандализм. Это этническое и культурное убийство. Сотни уничтоженных мечетей, превращённых в стойла. Осквернённые кладбища, разграбленные исторические памятники. Армения методично стирала следы азербайджанского присутствия, пытаясь уничтожить саму память о народе.

Опять же - Совет Европы, этот "хранитель культуры", молчал. Ни осуждения, ни протестов. Речи о правах человека и защите наследия превращались в фарс. Лицемерие, покрытое шелком дипломатии.

Но здесь дело не только в памятниках. Миллион беженцев - реальных людей - был оставлен в забвении. Их лишили домов, а затем лишили права на справедливость. Их голоса утонули в безразличии тех, кто должен был защищать их права.

Турбьёрн Ягланд - живое воплощение того, как низко может пасть международная политика. Его награждение Орденом Почёта Армении - это не просто жест благодарности. Это жирная подпись под многолетним предательством, подкупом и кулуарной продажностью. Орден - не медаль, а клеймо. Клеймо трусости, сделки с совестью и манипуляций, превращённых в "искусство".

Этот человек - не дипломат, не чиновник, а обслуга для грязных игр. Его имя теперь звучит как ругательство, а его роль - доказательство того, как легко идеалы демократии продаются на аукционе лоббизма.

Но на этом фарс не заканчивается. Ариф Мамедов, бывший дипломат Азербайджана, стал персоной нон грата для собственной страны. Этот человек превратил себя в пешку на шахматной доске врага. Он передавал стратегические данные, которые потом оседали в карманах армянских спецслужб. Карабахский конфликт, дипломатические планы Баку, внутренние решения - всё это Мамедов превращал в товар. Врагам. На продажу.

Мамедов не просто предал страну. Он поставил её под удар. Его действия - это выстрел в спину всем, кто боролся за справедливость. Предательство, которое пахнет не только деньгами, но и трусостью, лживой амбицией, продажной душонкой.

Ягланд и Мамедов - это два звена одной цепи. Цепи, которая обвивает международные структуры, превращая их в арену интриг и двойных стандартов. За громкими словами о справедливости скрываются кулуарные игры, где нейтральность - лишь маска. Эти истории - это плевок в лицо всем, кто верил в принципы.

Совет Европы, при всей своей "борьбе за права", давно стал пустой вывеской, витриной для кулуарных сделок. Разрушенные мечети Карабаха? Осквернённые кладбища? Миллион беженцев? Всё это для них - "неудобные детали", которые проще забыть, чем обсуждать.

История Ягланда и Мамедова - это громкое предупреждение. Азербайджан должен быть жестче, умнее, проворнее. В международной политике нет друзей, есть только интересы. Нужно разоблачать ложь, настаивать на прозрачности и жёстко давить на тех, кто пытается очернить страну.

Эти события доказывают: нейтральность - это миф, которым прикрываются интриганы. Но правда, несмотря на предательство и грязь, всегда возвращается. Она - как вода: её можно запереть, но нельзя уничтожить.

Карабах - это не просто земля, это символ. Символ борьбы за справедливость, за сохранение культуры, за память о тех, кто был изгнан и лишён дома. Эта борьба продолжается не только за мечети и кладбища. Она идёт в кулуарах, в кабинетах, за переговорными столами.

И пока Турбьёрны Ягланды и Арифы Мамедовы продают свои души за ордена и пачки купюр, правда будет набирать силу. Потому что она - не товар. Она - оружие. Оружие, которое в руках Азербайджана станет ответом на каждую попытку манипуляций, на каждую ложь.

Правда, как и справедливость, не убивается. Её можно приглушить, спрятать за завесой интриг, но она всё равно пробьётся. И каждый, кто продал её, рано или поздно встретится с неизбежной расплатой.