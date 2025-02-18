https://news.day.az/society/1731249.html В Баку усилена работа коммунальных служб В связи с ожидаемым снегопадом городская администрация Баку дала соответствующие поручения районным исполнительным властям. Как передает Day.Az, об этом сообщили в исполнительной власти Баку. Сообщается, что городские и районные коммунальные службы будут работать в усиленном режиме в эти дни:
В Баку усилена работа коммунальных служб
В связи с ожидаемым снегопадом городская администрация Баку дала соответствующие поручения районным исполнительным властям.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в исполнительной власти Баку.
Сообщается, что городские и районные коммунальные службы будут работать в усиленном режиме в эти дни:
"Автомобильная и специальная техника служб приведена в готовность, организовано дежурство. Подготовлены списки лиц, ответственных за очистку улиц и кварталов от снега в районах, к этим работам будет привлечена техника не только коммунальных служб, но и управлений, организаций, муниципалитетов и частных структур".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре