В Азербайджане утилизированы некачественные товары

Утилизировано более 3 тонн крекеров и конфет, ввезенных из Ирана в Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Агентство продбезопасности (АПБА).

Сообщается, что в ходе контрольных мероприятий были взяты образцы из 2-тонной партии крекеров с товарным знаком "Nadi Crasia Salty Cracker" (партия с датой производства с 11.11.2024 по 10.11.2025), принадлежащей иранской компании "Satareh Nadi Qida Maddələri Sənaye Qrupu" и ввозимой в страну физическим лицом Нуру Ягубовым, а также образцы партии шоколадных конфет под маркой "Nadi Ramineh" (партия с датой производства с 25.11.2024 по 24.11.2025) общим весом 1659 кг и направлены на лабораторные исследования.

Согласно результатам тестов, в составе продукции были обнаружены генетически модифицированные организмы.

В связи с выявленным фактом партии товаров были уничтожены в соответствии с законодательством.