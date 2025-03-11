В Азербайджане еще 131 военнослужащий будет обеспечен новым жильем

Состоялось очередное заседание комиссии, созданной Указом Президента Азербайджанской Республики "О мерах по усилению социальной защиты военнослужащих азербайджанской армии" от 28 декабря 2011 года № 569.

Как сообщили Day.Az в министерстве финансов, открывая заседание вступительной речью, председатель комиссии, министр финансов Сахиль Бабаев рассказал о проделанной за прошедший период работе по обновлению материально-технического оснащения Вооруженных сил, созданию современной инфраструктуры, улучшению социальной защиты военнослужащих, улучшению их жилищного обеспечения, благодаря вниманию и заботе Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Он отметил, что тысячи военнослужащих азербайджанской армии воспользовались важной государственной социальной программой и были обеспечены квартирами.

Председатель комиссии сообщил, что в соответствии с вышеуказанным указом 4167 военнослужащих азербайджанской армии, безупречно прослуживших 20 и более лет, обеспечены квартирами за счет государственных средств, и что процесс улучшения социально-бытовых условий военнослужащих и обеспечения их квартирами за счет государственных средств будет продолжен.

На заседании комиссии было осуществлено распределение 131 полностью отремонтированной квартиры, приобретенной за счет государственных средств в Баку и Сумгайыте.