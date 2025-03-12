Стали известны цели Государственной программы Азербайджана по упрощению формальностей при воздушных перевозках
Стали известны цели "Государственной программы по упрощению формальностей при воздушных перевозках", утвержденной сегодня распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в цели государственной программы входят:
- упрощение формальностей воздушных перевозок, повышение эффективности операций;
- содействие экономическому развитию и занятости, способствуя развитию торговли и туризма;
- усиление безопасности государственных границ;
- улучшение опыта путешествий пассажиров за счет обеспечения доступа к качественным авиационным услугам;
- подготовка кадров и расширение международного сотрудничества в области упрощения формальностей воздушных перевозок;
- приведение национального законодательства Азербайджанской Республики в соответствие с международными стандартами и рекомендованной практикой в области упрощения формальностей и формирование нормативной правовой базы для совершенствования перевозок воздушных судов, членов экипажа воздушных судов и пассажиров в воздушных портах (аэропортах);
- координация деятельности государственных учреждений (органов), поставщиков услуг и поставщиков наземного обслуживания, участвующих в реализации Государственной программы по упрощению формальностей, а также организация совместных мероприятий по упрощению формальностей;
- повышение конкурентоспособности за счет отраслевых реформ, привлечение большего числа пассажиров и туристов;
- повышение перспектив Азербайджанской Республики как транзитного узла между Европой и Азией в международных пассажирских перевозках для улучшения структуры аэропортов и расширения маршрутной сети;
- стимулирование работы региональных воздушных портов (аэропортов) и расширение их деятельности с участием эксплуатантов, зарегистрированных в других государствах.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре