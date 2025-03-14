Массовое отравление шаурмой в Азербайджане

В Агстафе произошло массовое отравление шаурмой.

Как сообщает Day.Az, 8 человек обратились в больницу с диагнозом пищевого отравления.

В настоящее время пострадавшим оказывается первая медицинская помощь.

По факту проводится расследование.