https://news.day.az/society/1736948.html Массовое отравление шаурмой в Азербайджане В Агстафе произошло массовое отравление шаурмой. Как сообщает Day.Az, 8 человек обратились в больницу с диагнозом пищевого отравления. В настоящее время пострадавшим оказывается первая медицинская помощь. По факту проводится расследование.
Массовое отравление шаурмой в Азербайджане
В Агстафе произошло массовое отравление шаурмой.
Как сообщает Day.Az, 8 человек обратились в больницу с диагнозом пищевого отравления.
В настоящее время пострадавшим оказывается первая медицинская помощь.
По факту проводится расследование.
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