https://news.day.az/society/1737835.html Али Асадов подписал новое постановление о заработной плате сотрудников ГМС Утверждены "Размеры ежемесячных должностных (тарифных) окладов сотрудников Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики, имеющих специальные звания, и гражданских служащих, не являющихся государственными служащими" в новой редакции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Day.Az.
Али Асадов подписал новое постановление о заработной плате сотрудников ГМС
Утверждены "Размеры ежемесячных должностных (тарифных) окладов сотрудников Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики, имеющих специальные звания, и гражданских служащих, не являющихся государственными служащими" в новой редакции.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Day.Az.
Согласно документу, Минфин будет обеспечивать проведение соответствующих мероприятий с целью выплаты требуемых средств в связи с исполнением настоящего решения.
Это решение будет применяться с 1 января 2025 года.
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