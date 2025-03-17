Али Асадов подписал новое постановление о заработной плате сотрудников ГМС

Утверждены "Размеры ежемесячных должностных (тарифных) окладов сотрудников Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики, имеющих специальные звания, и гражданских служащих, не являющихся государственными служащими" в новой редакции.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Day.Az.

Согласно документу, Минфин будет обеспечивать проведение соответствующих мероприятий с целью выплаты требуемых средств в связи с исполнением настоящего решения.

Это решение будет применяться с 1 января 2025 года.