В Баку автобус с пассажирами выехал на тротуар

Ранее в социальных сетях появились кадры с пассажирским автобусом маршрута №183 ("Ахмедли" - поселок Зых), который выехал на тротуар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, на видео видно, как транспортное средство неожиданно отклоняется с дороги на пешеходную зону. По предварительным данным, причиной происшествия могла стать неисправность тормозов.

Директор компании Bus Trans, обслуживающей данный маршрут, Галиб Салахов пояснил, что инцидент уже расследован.