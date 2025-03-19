В Баку автобус с пассажирами выехал на тротуар - ВИДЕО
Ранее в социальных сетях появились кадры с пассажирским автобусом маршрута №183 ("Ахмедли" - поселок Зых), который выехал на тротуар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, на видео видно, как транспортное средство неожиданно отклоняется с дороги на пешеходную зону. По предварительным данным, причиной происшествия могла стать неисправность тормозов.
Директор компании Bus Trans, обслуживающей данный маршрут, Галиб Салахов пояснил, что инцидент уже расследован.
"Мы уже обсудили ситуацию с Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) и дали необходимые пояснения. По словам водителя, на дороге неожиданно появилось другое транспортное средство. Чтобы избежать столкновения, он вынужден был направить автобус на свободный тротуар. К счастью, никто не пострадал, но были повреждены зеленые насаждения и дорожные знаки. Компания берет на себя ответственность за устранение последствий", - заявил представитель перевозчика.
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