https://news.day.az/society/1738393.html Вниманию желающих совершить хадж "Граждане могут прийти для подачи документов в праздничные дни. Учитывая нехватку времени, просим граждан, намеревающихся совершить хадж, подать свои документы". Как передает Day.Az, об этом сообщил АПА завотделом внешних связей Управления мусульман Кавказа, руководитель электронной системы хаджа Вюсал Джахангири.
Вниманию желающих совершить хадж
"Граждане могут прийти для подачи документов в праздничные дни. Учитывая нехватку времени, просим граждан, намеревающихся совершить хадж, подать свои документы".
Как передает Day.Az, об этом сообщил АПА завотделом внешних связей Управления мусульман Кавказа, руководитель электронной системы хаджа Вюсал Джахангири.
Он отметил, что граждане могут подать заявку на прием документов с 24 по 28 марта.
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